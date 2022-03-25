Володин призвал Пронюшкина сложить полномочия за фейк о смерти Жириновского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сенатора Александра Пронюшкина сложить свои полномочия после слов о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В своём Telegram-канале он также назвал правильным решение ряда СМИ удалить ложную информацию о кончине политика и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия, — написал он.

Пронюшкин ранее сообщил о смерти Жириновского в своём Telegram-канале. Володин опроверг информацию о кончине политика. При этом он подчеркнул, что состояние лидера ЛДПР действительно тяжёлое. По его словам, врачи борются за жизнь Жириновского, ему сегодня сделали компьютерную томографию лёгких.

Впоследствии Пронюшкин удалил пост о главе ЛДПР и извинился.

Однопартийцы Жириновского заявили, что все слухи о смерти политика — это «грязная провокация жёлтой прессы». По словам представителей ЛДПР, состояние Жириновского оценивается как стабильное.