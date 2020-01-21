https://static.news.ru/photo/5d0f2b50-3c3b-11ea-84fe-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Модель и телеведущую Алёну Водонаеву стоит привлечь к ответственности после её скандальных заявлений о российском «быдле» и целесообразности выплат материнского капитала. Мимо подобного хамства проходить нельзя. С таким заявлением 21 января выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Обсуждение оскорбительного выступления Водонаевой на заседании палаты начал депутат от фракции ЛДПР Василий Власов. Он возмутился тем, что «одна дама» оскорбила граждан России, а её после этого стали постоянно приглашать на телеэфиры. Власов задался вопросом — зачем нужно показывать Водонаеву вместо того, чтобы освещать действительно волнующие россиян темы?

Володин с парламентарием не согласился. Председатель Госдумы заявил, что от привлечения внимания к оскандалившейся модели у самой Водонаевой, к сожалению, может быть больше подписчиков в социальных сетях. Однако мимо такого хамства проходить нельзя.

Она оскорбила людей, наших граждан, причём ещё присвоив им определённый статус, эта бесстыдница. Поэтому нам не только надо об этом говорить. В этом случае надо использовать возможности закона. Она оскорбила народ РФ, штраф пускай платит. В следующий раз говорить не будет, — цитирует Володина ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, экс-участница телепроекта «Дом-2» Водонаева раскритиковала инициативу выплачивать материнский капитал на первенца. Она заявила о необходимости повышать уровень жизни россиян.