Володин призвал подумать о вовлечённости детей в общественно-полезный труд

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил гражданам РФ подумать о способах вовлечения школьников в общественно-полезную работу. В своём Telegram-канале он написал о том, что важно сформировать у подрастающего поколения уважение к труду. По его словам, без этого качества невозможно развиваться ни человеку, ни государству.

Предлагаю подумать о вовлечённости детей в общественно-полезную работу. Начав с элементарного, что всегда было в нашей жизни, — сказал спикер нижней палаты.

Володин отметил, что от родителей и учителей поступают обращения по поводу того, что детям в школах не прививается любовь к труду. Он отметил, что раньше ученики дежурили в столовой, убирались в классе, мыли доску и поливали цветы. Сейчас, по словам политика, ситуация изменилась — прежние обязанности школьников оказались под запретом.

Может, кто-то надеется, что у ребёнка в жизни будут те, кто его продолжат обслуживать, но это неправильно, — добавил Володин.

Ранее результаты опроса, проведённого онлайн-школой Skysmart, показали, что главной претензией к школьному образованию в России стало отсутствие индивидуального подхода к ученикам. Так ответили 33% респондентов, ещё 28% сообщили, что проблема в учителях, которые не заинтересованы в своих предметах.