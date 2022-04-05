Володин призвал Минтруд разобраться с выплатами для беженцев из ЛНР и ДНР

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал Министерство труда разобраться с выплатами для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Люди не могут в полном объёме получить деньги из-за мошеннических уловок, передаёт ТАСС.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась на пленарном заседании к депутатам с просьбой обратить внимание на ситуации с выплатами для беженцев. По словам спикера, из 150 человек деньги получили лишь 14.

Дважды вместе с коллегами по фракции побывали в пункте временного размещения беженцев из Донецка и Луганска в Московской области... Выяснилось, что только 14 человек из 150 получили эти выплаты. Во время этой паузы нашлись предприимчивые ребята, которые предложили этим (гражданам )... обналичить деньги — 6 тысяч получаешь на руки, 4 тысячи остается у инициаторов этой «обналички», — заявила парламентарий.

Володин ответил, что Минтруд должен решить проблему до 7 апреля — в этот день правительство отчитывается перед Госдумой. В случае, если вопросы выплат так и не будут решены, то о них спросят лично министра труда Антона Котякова.

У нас послезавтра с вами отчет правительства, если до этого времени вопросы не будут решены, поднимем это на встрече с председателем правительства. При этом Котяков будет присутствовать, — заявил Володин.

18 февраля президент РФ Владимир Путин поручил ввести выплату в размере 10 тысяч рублей для каждого прибывающему в Ростовскую область беженца. правительству выделить средства каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу. Кроме того, по всей стране работают пункты по сбору гуманитарной помощи. Так, в Подмосковье собрали 800 тонн коробок с помощью для беженцев Донбасса.