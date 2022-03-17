Володин призвал максимально жёстко наказывать педофилов

С 17 марта вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию и её укрывательство, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как написал он в своём Telegram-канале, это решение поддерживает общество. Председатель нижней палаты парламента также призвал максимально жёстко наказывать педофилов и делать всё, чтобы не допустить рецидивов.

Это решение поддерживает общество, нам всем важно защитить наших детей от насилия. Неоднократно говорил и повторю ещё раз: педофилов необходимо наказывать максимально жёстко, делать всё, чтобы не допустить рецидивов. Работа будет продолжена, — сказал спикер Госдумы.

Он напомнил, что теперь в законе появляются отягчающие обстоятельства, если насилие совершено лицом, проживающим с несовершеннолетним, несущим обязанности по его содержанию, обучению и защите интересов, а также осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания детей.

Володин также отметил, что закон вводит ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием Интернета, а также ужесточает наказание для лиц, укрывающих факты педофилии.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила обсудить возможность введения химической кастрации для тех, кто был признан виновным в педофилии. По её словам, для этого необходимо изучить опыт других стран по данному вопросу. В свою очередь экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил на заседании Совета Федерации, что людей, повторно осуждённых за педофилию, следует подвергать смертной казни.