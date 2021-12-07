Володин призвал изучить комментарии под его постом о QR-кодах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что комментарии, оставленные под его постом в Telegram-канале о законопроектах об использовании QR-кодов, нужно изучить, это обратная связь с гражданами. Его слова приводятся на сайте Госдумы.

Тех, кто на меня подписан и оставляет комментарии, ботами не считаю. Я исхожу из того, что вопросы, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь, — сказал Володин.

Он добавил, что законопроекты по QR-кодам требуют обсуждения с правительством, с экспертами. Госдума также ждёт отзывов из регионов.

В целом задача Госдумы - работать с обществом, — резюмировал он.

Пост об обсуждении законопроектов, связанных с введением QR-кодов на транспорте и общественных местах, был опубликован в Telegram-канале Володина. По словам председателя нижней палаты парламента, нужна была обратная связь со стороны населения, поэтому было принято решение открыть комментарии к записи.

Пост набрал более миллиона просмотров и 700 тысяч комментариев. Часть из них были негативными.

Как сообщалось, людей, которые под постом Володина оставляли комментарии с недостоверной информацией по коронавирусу и призывами к экстрмизму, могут наказать.