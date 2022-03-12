Володин призвал бизнес подумать о людях и не повышать цены на товары
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:16, 13 марта 2022
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал бизнес подумать о людях и не повышать цены на товары. Как написал он в своём Telegram-канале, те, кто раньше заботился о собственной прибыли, сейчас должны думать о людях, о сохранении рабочих мест и расширении производства, учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний.
Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли, — отметил он.
Володин подчеркнул, что, объединившись россияне преодолеют любые вызовы. Развязав против России беспрецедентную экономическую войну, Вашингтон и НАТО, ждут паники и напряжение в обществе. Однако сейчас не 90-е годы, когда люди запасались продуктами питания, создавая повышенный спрос. Сегодня другое время, никого не оставят один на один с проблемами, отметил спикер Госдумы.
Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам.
Давайте вспомним: два года назад в начале пандемии такое тоже было, потом все нормализовалось, - написал Володин.