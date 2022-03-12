Володин призвал бизнес подумать о людях и не повышать цены на товары

В России за сутки выявили 44 989 новых случаев COVID-19, накануне было зафиксировано 48 154 случая. Среди заболевших почти 3,2 тысячи человек были госпитализированы, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Количество госпитализаций за сутки составило 3191 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,9%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырёх субъектах Российской Федерации, — говорится в сообщении. Больше...