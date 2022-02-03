Володин предложил принять закон о гарантии групп продлённого дня в школах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил принять федеральные нормы, гарантирующие создание групп продлённого дня, в особенности в начальной школе. Как он сообщил в Telegram-канале, в Госдуму поступает много обращений по теме групп продлённого дня, и этот вопрос необходимо решать.

По словам Володина, группы продлённого дня позволяют родителям спокойно работать, поскольку в этих группах ребёнок находится под присмотром, делая уроки и посещая в том числе кружки и секции. Однако сейчас групп продлённого дня в некоторых школах нет вовсе или же они существуют на платной основе, и бесплатных групп продлённого дня не так много.

Где-то с детьми делают домашние задания, где-то — нет. Единого системного подхода не существует. Этот вопрос отдан на решение учредителей школ, но вопрос очень важный. И правильно, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона, — подчеркнул Володин.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся сферы образования. Одними из самых цитируемых пунктов стали требования снизить количество контрольных работ, популяризировать конкурс «Учитель года», а также убрать из законодательства понятие «образовательная услуга». Ещё одно поручение касается определения и внедрения модели «Школа полного дня», основанной на «интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся», а также на программах дополнительного образования, включая группы продлённого дня.