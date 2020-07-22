Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты по стране

https://static.news.ru/photo/cc7d18b0-cc16-11ea-91a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах РФ её показатели могут намного отличаться и не соответствовать реальным цифрам. Так он отреагировал на сообщение премьер-министра Михаила Мишустина о зарплате учителей, которая в среднем по стране составляет 40,1 тыс. рублей.

Что касается средней заработной платы учителя, врача, нам надо, может быть, даже как-то обсудить этот вопрос и принять решение уйти от разговора о средней зарплате, — цитирует РБК Володина.

Он аргументировал это тем, что в России есть регионы-доноры с разной бюджетной обеспеченностью и регионы-реципиенты, которые также неоднородны: некоторым не хватает совсем немного, чтобы выйти на самодостаточность, а другие сделать этого не смогут.

Как писал NEWS.ru, педагогов хотят обеспечить отпуском в 56 календарных дней, правом досрочного выхода на пенсию и зарплатой не ниже средней по региону, как в старые советские времена. Законопроект с такой инициативой сейчас рассматривают в Госдуме. Учителям планируют установить базовый оклад за 18 часов не менее 70% средней зарплаты по региону. В разных регионах одни учителя получают в пять раз меньше, чем другие. За одну и ту же работу педагог в столице может получать более 100 тыс. рублей, в регионе — не более 15–20 тыс. рублей. Также предлагается вернуться к положению о назначении пенсии по советским принципам. Согласно ему, отработавшие 25 лет педагоги имеют право на досрочный выход на пенсию.