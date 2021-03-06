Володин предложил отказаться от понятия «средней заработной платы»

https://static.news.ru/photo/0462d3cc-7e6f-11eb-9735-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: vvolodin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласился с премьер-министром Михаилом Мишустиным в вопросе о средних зарплатах российских учителей и врачей. Видео с заседания нижней палаты парламента опубликована на канале «Дума ТВ» в YouTube.

Когда вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тысяч [рублей] — её нет. У учителя. И такая же ситуация, если брать по врачам, — заявил Володин.

По словам спикера парламента, средняя заработная плата учителей в регионах составляет около 28 тысяч рублей, начинающие специалисты получат не более 18 тысяч. Поэтому, по словам Володина, люди недоумевают, когда звучат показатели выше. Он обратился к Мишустину с предложением выработать новые методы подсчёта заработных плат.

Как сообщал NEWS.ru, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов рассказал о трёх основных способах борьбы с бедностью. Первый — первый — оказание материальной помощи людям, живущим за чертой бедности, второй — создание условий, при которых люди способны сами себя обеспечить, третий — освобождение малоимущих граждан от подоходного налога.