Володин пожелал россиянам больше уверенности в себе в 2021 году

https://static.news.ru/photo/5c887d68-4b34-11eb-9bab-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поздравил жителей РФ с наступающим 2021 годом.

Поздравляю вас с Новым годом! Желаю счастья, здоровья, ещё раз здоровья, удачи, семейного благополучия. Пускай новый год принесёт новые радости, все проблемы останутся в прошлом, — говорится в тексте поздравления на сайте Госдумы.

Володин пожелал соотечественникам всего самого лучшего и «больше уверенности в себе».

Ранее NEWS.ru писал, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили с борта МКС с наступающим Новым годом всех жителей Земли. Они призвали людей беречь себя и близких, заботиться о своём здоровье, быть внимательнее друг к другу и держаться вместе.

Они также рассказали, как будут отмечать наступление 2021 года на орбите. По их словам, всё точно так же, как и на Земле — подарки, праздничный стол, ёлка и хорошее настроение.