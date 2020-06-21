Володин пообещал врачам заботу депутатов Госдумы

https://static.news.ru/photo/e44b0cba-b396-11ea-9c62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты нижней палаты парламента будут работать над решением проблем медицинских работников. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в видеопоздравлении ко Дню медицинского работника.

Он отметил, что работа врачей очень важна и благородна. Это настоящее призвание, подчеркнул политик.

Мы постараемся сделать всё для того, чтобы проблем у наших врачей и медицинских работников было как можно меньше, а наше здравоохранение было эффективным и качественным, чтобы у вас была всегда возможность прийти на помощь нашим гражданам, — сказал Володин в видеопоздравлении.

Он поблагодарил врачей за каждодневную помощь, которую они оказывают всем, кто находится в беде. По его словам, медики доказывают верность профессиональному долгу, зачастую рискуя собой.

Володин пожелал «счастья, здоровья, благополучия, всего самого доброго».

В это непростое время пандемии хочется, чтобы никто из вас не заразился и не заболел сам, — резюмировал Володин.

21 июня в России отмечается День медицинского работника.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова на всероссийской онлайн-конференции, приуроченной к Дню медицинского работника заявила, что в стране умерли 489 врачей, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Эти данные оказались существенно выше официальных показателей и даже неофициальных подсчётов.

Так, в списке Министерства здравоохранения по состоянию на 26 мая был зарегистрирован 101 медик, умерший из-за коронавируса. При этом в созданном российскими врачами «Списке памяти» на момент заявления Самойловой значилось 444 имени.

Позже в ведомстве заявили, что обнародованная цифра не является корректной, так как речь шла о данных, циркулирующих в сети Интернет. При этом показатели официальной статистики, а также причины, по которым глава Росздравнадзора оперировала неофициальными данными там уточнять не стали.