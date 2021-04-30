Володин пообещал помочь критиковавшей власть пенсионерке

https://static.news.ru/photo/8a4727cc-a9c6-11eb-8e4f-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал помочь саратовской пенсионерке, раскритиковавшей российские власти за коррупцию, инфляцию, стремительный рост цен и отсутствие льгот. Он заверил женщину, что ситуация исправится. Видео этой встречи политик опубликовал на своей странице в Instagram.

Всё закончится, от нас всё зависит... Я услышал вас, — сказал Володин 90-летней собеседнице.

Позднее спикер Госдумы рассказал о разговоре с пенсионеркой в ходе встречи со студентами Саратовской государственной юридической академии (СГЮА). Он отметил, что политики и представители власти обязаны сдерживать свои обещания, а также не пренебрегать общением с гражданами.

Когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, здесь мы должны выслушать и постараться сделать всё для того, чтобы, услышав то, что тебе сказали, изменить ситуацию, помочь. Ну и, конечно, выводы сделать, — отметил Володин.

Он добавил, что «шагать и никого не замечать» — это большая ошибка и несправедливость.

Ранее в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив предложили освободить от НДС на продукты российских пенсионеров и малоимущих. Авторы идеи отметили, что расходы на продукты занимают значительную долю бюджета у пенсионеров и малоимущих, чей доход не превышает величины прожиточного минимума. Однако, по мнению некоторых экспертов, единственная нормальная поддержка пенсионеров — это адекватная пенсия, на которую можно жить.