https://static.news.ru/photo/106a3abe-5fb4-11ea-b11b-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Алёна Водонаева не услышит извинений от председателя Госдумы Вячеслова Володина, несмотря на результаты экспертизы, согласно которой эксперты не нашли признаков экстремизма в посте о «рожающем быдле».

Ранее политик предложил привлечь модель к ответственности за её скандальное высказывание. Он указывал на то, что мимо такого хамства проходить нельзя.

Вячеслав Викторович уже всё сказал, с того момента его взгляды не изменились, — заявила советник спикера Анастасия Кашеварова.

По её словам, люди, которые провели экспертизу, могут не понимать смысла сказанного или написанного. Поэтому ни одно учреждение не будет носить имени профессора Михаила Осадчего или Водонаевой, сообщает «Газета.Ru».

Экс-участница «Дома-2» высказала в Instagram опасения, что после расширения программы материнского капитала «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат.

Позднее она приехала в отделение полиции, где дала объяснения из-за своего поста. Заявление на Водонаеву написал житель Йошкар-Олы, который увидел в её публикациях признаки возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства. Вслед за этим аналогичное заявление подала жительница Москвы.

6 марта ведущая выложила результаты экспертизы в своём Instagram, писал NEWS.ru.