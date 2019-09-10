https://static.news.ru/photo/13a478aa-d3c0-11e9-9a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель ЦИК России Элла Памфилова, на которую 6 сентября было совершено нападение, никогда не просила себе охрану, даже несмотря на то, что её позиция многих не устраивала. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Это человек очень мужественный, с другой стороны — скромный, — цитирует ТАСС Володина, выступившего 10 сентября на пленарном заседании Госдумы.

Он осудил нападение на Эллу Памфилову, заметив, что подобные действия неприемлемы по отношению к любому человеку.

Как ранее писал News.ru, на председателя Центризбиркома России в ночь на 6 сентября напал мужчина. Он несколько раз ударил её электрошокером и скрылся. Полицейские задержали налётчика 7 сентября. Им оказался бездомный Бахыт Карабалаев родом из Средней Азии. Он приехал несколько лет назад в Россию на заработки, но остался без денег, документов и жилья. Жил в лесу недалеко от дома Памфиловой. К ней в дом он хотел забраться, чтобы найти какую-нибудь еду.

Следственный комитет возбудил в отношении задержанного уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый с проникновением в жилище». В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.