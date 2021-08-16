16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Володин назвал ситуацию в Афганистане крахом внешней политики США

11:08, 17 августа 2021
Володин назвал ситуацию в Афганистане крахом внешней политики США Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Внешняя политика США привела к трагедии и гуманитарной катастрофе в Афганистане. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что США вторгаются на территорию других стран, чтобы свергнуть местную власть и установить там господство лояльных к ним политиков. Володин подчеркнул, что бюджеты США и ряда европейских стран «увеличиваются на продвижение демократии в других государствах». А в это время стоило бы тратить внушительные средства на помощь народу Афганистана, который страдает от действий Штатов.

Если проанализировать факты международной экспансии США, когда они вторгались на территорию других государств и под разными предлогами навязывали свои стандарты, сложно назвать ту страну, которая от этого выиграла бы, — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко назвал захват Кабула талибами закономерным итогом политики Соединённых Штатов. Он отметил, что в НАТО 20 лет говорили о крепости «трансатлантической спайки и об учёте мнения каждого члена Альянса». По его словам, РФ предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но Альянс не проявил никакого внимания к этому моменту.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео