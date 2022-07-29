Володин назвал предателями решивших переждать СВО за границей россиян

Фото: Пресс - служба Госдумы

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что покинувшие Россию на время проведения СВО люди должны понимать, что они предатели. Об этом парламентарий заявил на форуме «Территория смыслов», пишет ТАСС.

Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это всё, должен понимать — он предатель, — резюмировал Володин.

Также он отметил, что высказавшиеся против признания ЛНР и ДНР политики выступают против своего народа.

Сто процентов политических фракций в Госдуме поддержали независимость ЛНР и ДНР. И это очень важно. А тот, кто не поддержал, он не с народом, — сказал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что политики, которые примазываются к разным партиям, но против этих решений, используют эти партии как трамплин. Но они, отметил Володин «не со своей страной» и не с теми людьми, которые в ней живут.

Ранее Вячеслав Володин поручил проверить факт продажи детских фотообоев с картой мира, где Крым изображен частью Украины. К председателю Госдумы обратились жители Москвы, обнаружившие на фотообоях в магазине Leroy Merlin изображение территории Крыма как части Украины.