Володин назвал число переболевших коронавирусом депутатов Госдумы

https://static.news.ru/photo/b6a33012-3956-11eb-9c01-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что на сегодняшний день «на больничной койке» с диагностированным коронавирусом находятся 15 депутатов парламента.

По его словам, всего COVID-19 переболели 144 депутата. Он подчеркнул, что таким образом антитела по итогам экспресс-анализов имеют 30% парламентариев.

На сегодняшний день у нас на больничной койке 15 депутатов, а всего переболело и у которых есть антитела по итогам экспресс-анализов — 144 депутата, — заявил Володин на пленарном заседании.

Спикер Госдумы отметил, что на сегодняшний день по сравнению с прошлыми месяцами на больничных койках «находится минимальное количество депутатов», передаёт РИА Новости.

Но это не значит, что нужно игнорировать требования, — отметил политик.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп распространения коронавируса в России стабилизируется. Она подчеркнула, что дальнейшее развитие ситуации зависит от самих россиян.