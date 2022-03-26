Володин напомнил об индексации пенсий в апреле

С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6%. Данная мера затронет 4 млн граждан страны. Об этом и других законах, вступающих в силу в апреле, спикер госдумы Вячеслав Володин напомнил в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что будут проиндексированы пенсии по потере кормильца, по инвалидности, по старости, а также детям, оба родителя которых неизвестны. Индексация будет автоматической, подачи заявлений от граждан не требуется.

С 1 апреля упрощается получение россиянами соцподдержки. Для этого установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов их банковских счетов.

Отдельно Володин выделил закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации на Украине. Норма позволит распространить на них различные меры социальной поддержки и льготы по оплату коммунальных услуг.

Важно поддержать наших солдат и офицеров, защищающих суверенитет страны и безопасность наших граждан, — отметил спикер Госдумы.

Кроме того, с 1 апреля отменяется НДФЛ с процентных доходов, полученных по банковским вкладам в 2021-2022 годах, под действие «налога на роскошь» попадают автомобили стоимостью от 10 млн рублей, для отечественных IT-компаний вводится нулевая ставка налога на прибыль в 2022-2024 годах.