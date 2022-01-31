Володин напомнил о позиции Госдумы по нештрафуемому порогу скорости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал предложение главы дептранса Москвы Макима Ликсутова снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Он напомнил, что большинство парламентариев уже высказывались против подобной инициативы.

Тем, кто предлагает такие решения, необходимо учитывать, что большинство депутатов Госдумы ранее высказывались категорически против инициативы по снижению нештрафуемого порога, — написал председатель нижней палаты российского парламента.

Он отметил, что подобные предложения безосновательны и не подкреплены расчётами. Выдержать предлагаемые требования очень сложно. Кроме того, нововведение может привести к росту коррупции.

Володин также предложил пользователям проголосовать по вопросу снижения нештрафуемого порога. Подавляющее большинство (78%) отнеслись к инициативе отрицательно.

Ранее против предложения Ликсутова высказался секретарь генсовет «Единой России» и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Он заявил, что партия никогда не поддержит инициативу. По его словам, она не имеет никакого отношения к безопасности на дорогах и лишь направлена на то, чтобы «поглубже залезть в карманы граждан».

Ликсутов предлагает брать пример с других мегаполисов мира, где нештрафуемый порог скорости составляет 0–5 км/ч. ОН считает, что это по меньшей мере на 35% снизит количество ДТП со смертельным исходом, а также будет способствовать сокращению числа заторов на дорогах.