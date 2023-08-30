МГУ откроет новый суперкомпьютер 1 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Садовничий

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова откроет новый суперкомпьютер, мощность которого составит 400 петафлопс, заявил ректор образовательного учреждения Михаил Садовничий журналистам. По его словам, которые приводит ТАСС, эта вычислительная машина войдет в рейтинг самых мощных суперкомпьютеров мира. Предполагается, что она может занять второе или третье место по данному показателю.

1 сентября мы официально открываем новый, созданный нами, супервычислитель Московского университета. Это 400 <...> петафлопс, — заявил ректор МГУ.

Садовничий подчеркнул, что открытие нового суперкомпьютера имеет важное значение для вуза. Это обусловлено тем, что вычислитель поможет ему вернуть лидерство в этой сфере. На торжественном мероприятии в честь открытия суперкомпьютера также пройдет обсуждение задач, которые будут решаться с помощью системы. Предполагается, что они будут связаны с развитием технологий искусственного интеллекта. В то же время он может использоваться и для других целей.

Президент России Владимир Путин ранее высоко оценил суперкомпьютеры «Яндекса» и «Сбера». По словам главы государства, к таким устройствам необходимо относиться с уважением. Также он подчеркнул, что у российских суперкомпьютеров есть перспективы развития.