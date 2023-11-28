Волочкова прокомментировала смерть бывшего бойфренда в СИЗО Балерина Волочкова не может поверить в смерть бывшего возлюбленного Кузнецова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова в беседе с NEWS.ru прокомментировала смерть экс-возлюбленного Сергея Кузнецова, который покончил с собой в московском СИЗО. По ее словам, ее бывший бойфренд, с которым она встречалась 18 дней, был позитивным человеком и очень любил свою жену.

Сергей был очень позитивным человек, не верится, что покончил с собой. Нас связывало лишь одно путешествие. Мы познакомились до Нового года и договорились, что поедем вместе на Мальдивы. На тот момент я могла позволить его пригласить, поездка была оплачена, все зарезервировано. Мы провели вместе 18 дней и потом расстались. Мы остались просто хорошими друзьями, но общались нечасто. Последний раз говорили этой весной. Он очень любил свою жену, все, что могу сказать, — рассказала Волочкова.

Сообщения о смерти Кузнецова появились сегодня, 28 ноября. Отмечалось, что тело предпринимателя обнаружил его сокамерник по «Матросской Тишине». При этом адвокат Александр Бенхин заявил, что Кузнецов жив, о чем ему рассказала супруга бизнесмена.

Кузнецова поместили в СИЗО полгода назад по обвинению в избиении жены. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, внутреннее кровотечение, а также многочисленные ушибы и синяки. В суде Кузнецов признался, что причиной ссоры стали сообщения его супруге от бывшего возлюбленного.