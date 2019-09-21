Чувство волнения знакомо каждому человеку. С неприятной реакцией организма на предстоящее важное событие встречаются не только обычные, но и медийные люди, опытные ораторы. Как справиться с тревогой и перестать бояться провала, порталу News.ru рассказала психолог Ольга Латынцева.

Мысленная подготовка

Значительно снизить уровень волнения, по словам специалиста, поможет правильный настрой. Вместо того чтобы поддаваться негативным мыслям, следует провести с собой внутреннюю беседу. Нужно помнить, что перед ответственным событием — публичным выступлением, переговорами с начальством — волнуются все. Зачастую люди думают, что неуверенность и тревожность ощущают только они, отметил психолог. Это приводит к ещё большему волнению.

В преддверии публичного выступления все люди испытывают подъём адреналина, у них дрожит голос. Просто зачастую мы с вами этого не замечаем. Представление о том, что другие люди не боятся, — это иллюзия. Ольга Латынцева психолог

Психолог также советует отнестись к предстоящему событию не как к испытанию, а как к эксперименту. Не следует ставить перед собой задачу выполнить всё запланированное идеально. Это, по словам специалиста, снизит уровень волнения примерно на 80%. При этом нужно понимать, что ошибки — всего лишь часть процесса и все люди их допускают.

Как успокоиться в случае неудачи

Человеку, который допустил ошибку, психолог порекомендовала проанализировать произошедшее и сделать выводы.

Большинство ошибок совершается от недостатка опыта и знаний. Мы не можем знать всего. Идеальных людей не бывает — каждый имеет право на ошибку. Нужно объяснить себе, что она была совершена ввиду отсутствия поддержки и необходимой информации. Перед тем как у человека начнёт что-то получаться, он должен проделать одно и то же действие как минимум 20 раз. Томас Эдисон выполнил тысячи неудачных экспериментов, чтобы изобрести лампочку. Любая ошибка — путь к победе. Не ошибается тот, кто ничего не делает, — пояснила Ольга Латынцева.

Неподкреплённые страхи

Многие люди испытывают волнение не только перед выступлениями, но и, к примеру, перед полётом на самолёте. Справиться с ним, по словам психолога, также поможет правильный настрой. Следует привести самому себе довод о том, что этот вид транспорта безопаснее, чем автомобили. Однако если человек всё-таки столкнулся с волнением во время полёта, ему нужно себя чем-то занять. Специалист отмечает, что в таких случаях помогает чтение книг.

Когда человек занят логическим мышлением, эмоциональная составляющая оказывает на него не такое сильное воздействие. Если книги под рукой нет, нужно «заземлиться». Сказать себе: «Я нахожусь здесь и сейчас». Нужно обратить внимание на предметы, которые находятся рядом. Посмотреть, какого цвета и материала сиденья, как выглядит сосед. Нужно перечислить у себя в голове предметы, которые не уносят в будущее или прошлое, а позволяют почувствовать себя в настоящем, — сказала Латынцева.

Если же человеку кажется, что тревога у него появилась без видимых на то оснований, ему следует отследить её источник. Поистине беспричинное волнение у людей встречается крайне редко, пояснила психолог. Обычно у неприятного чувства есть корни, однако человек их просто не осознаёт. Специалист посоветовала в таких случаях обратить внимание на то, после каких событий появляется тревога. Иногда к ней приводит набор мелких неприятных событий. А по отдельности они тревоги не вызывают, отметила Латынцева. Если человек всё-таки не может отследить источник волнения, ему следует завести личный дневник и записывать в него всё происходящее в течение дня. Впоследствии это позволит провести более тщательный анализ.

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