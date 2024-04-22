Морская волна сбила с ног девушку с собакой на горной тропе в Крыму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Девушку с собакой на руках накрыло волной на туристической тропе в Крыму под Новым Светом, сообщает издание «Аргументы недели Крым». ЧП произошло на участке «Тропы Голицына», ведущей в «Грот Шаляпина».

Тропинка проходит очень близко к морю, и из-за сильного ветра и волнения моря туристы бегали по этому участку, когда все стихало. Девушка с собакой на руках, возможно, пыталась снять видео или испугалась, но удар волны пришел точно в ее направлении. Ее удалось спасти, никто не пострадал.

Ранее в Кургане сотрудники МЧС спасли пенсионера с пятью котятами, кошкой и двумя собаками из подтопленного дачного дома. Спасатели оказали пожилому жителю необходимую помощь и доставили его с питомцами в безопасное место.

Также в Курганской области, пострадавшей от сильнейших паводков местный житель отправился на лодке спасать свою кошку, но наткнулся на ветку, проткнувшую его маленькое судно. Спасатели помогли мужчине и его любимице, они отделались легким испугом.