Штаб Навального вновь изменил место незаконного митинга в Москве

https://static.news.ru/photo/13743e74-63b1-11eb-b149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков вновь изменил во время онлайн-трансляции место незаконного митинга в Москве. Несогласованная акция проходит 31 января по всей стране.

Теперь Волков призвал всех собраться на Комсомольской площади. Первоначально он предложил устроить несанкционированное мероприятие на Лубянской и Старой площадях столицы РФ, позже планы поменялись и митингующих «отправили» на Сухаревскую площадь и к станции метро «Красные Ворота».

На несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые проходят в различных городах России 31 января, задержаны 878 человек. Об этом сообщили активисты «ОВД-Инфо».

Лидирует по количеству людей в автозаках Владивосток — 113 человек. На втором месте Москва (100), на третьем — Красноярск (91). В первую пятёрку также ходят Новосибирск и Пермь, где силовики увели 90 и 40 человек соответственно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Николая Сванидзе задержали в Москве рядом со станцией метро «Сухаревская» во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По предварительным данным, публициста практически сразу отпустили. Шествие он посетил в качестве члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.