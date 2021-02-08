Волков рассказал, сколько стоил фильм Навального о «дворце Путина»

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Глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков прокомментировал заявление в репортаже государственного телеканала «Россия 1» о высокой цене создания фильма-расследования политика «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Он рассказал, сколько стоило производство двухчасового фильма.

Он отметил, что студия The Black Forest, где снимался фильм, — обычная студия, имеющая павильон, который может арендовать любой желающий. По его словам, цифра в €1 млн, озвученная на гостелеканале, не соответствует действительности.

€1800 (около 160 тысяч рублей. — NEWS.ru) за два съёмочных дня она стоит, — сказал он в эфире телеканала «Дождь», найдя письмо со счётом из студии в своей электронной почте.

Также он отметил, что информация о направлении заявки в студию из Лос-Анджелеса — неправда, так как заявку направлял и оплачивал он сам.

Накануне ведущая «России 1» Анастасия Попова подготовила сюжет с видеоэкскурсией по дому в Германии, где якобы жил Навальный после выписки из клиники Charité. Внутри «виллы» есть гостиная со столом и телевизором, кофемашина, набор голландского чая и подарочная бутылка местного вина. Большое внимание журналистка уделила туалету с металлическим унитазом и ёршику. Также она заявила, что производство фильма-расследования о «дворце Путина» стоило почти €1 млн. Дмитрий Киселёв, ведущий передачи, в которой вышел сюжет, назвал его «блестящим» и заявил, что Навальный жил в «чрезмерной роскоши». При этом владелец дома рассказал, что журналисты обманули его, представившись туристами из Бельгии, и снимали его на скрытую камеру. Он намерен обратиться в правоохранительные органы.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

19 января 2021 года Навальный опубликовал расследование, в котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 90 млн человек, писал NEWS.ru.