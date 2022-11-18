Установлен подозреваемый в жестоком убийстве москвички Ирина Волк: полиция установила подозреваемого в убийстве москвички

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции установили личность мужчины, который подозревается в убийстве девушки на юго-западе Москвы. Информацию в разговоре с журналистами озвучила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, силовики в настоящий момент ищут мужчину.

Личность подозреваемого установлена, приняты меры к его розыску и задержанию, — подчеркнула Волк.

Анонимный источник РИА Новости назвал имя подозреваемого. По словам инсайдера, его зовут Шохрубек Каримов.

Тело молодой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на Севастопольском проспекте в Москве. В прокуратуре уточнили, что у девушки присутствуют колото-резаные ранения в области груди.

Позже подруга убитой девушки рассказала Telegram-каналу SHOT, что расправиться с ней мог ее бывший молодой человек Александр.

О своем экс-возлюбленном жертва не рассказывала много. Подруга знала лишь, что молодому человеку 25 лет. Кроме того, убитая называла его Шуриком.