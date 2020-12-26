Волгоградская область начала жить по московскому времени

https://static.news.ru/photo/43974cc6-47d8-11eb-9d7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

27 декабря в 02:00 Волгоградская область перешла на московское время в соответствии с итогами голосования 1 июля 2020 года, когда большинство жителей поддержали эту инициативу.

Опрос по переходу на московское время состоялся в Волгоградской области в день голосования по поправкам к Конституции России — 1 июля 2020 года. Решение о проведении опроса было понято областной думой в марте 2020 года, передаёт РИА Новости

По итогам опроса переход на часовой пояс UTC+3 поддержали 65% жителей области. Против выступили около 34%. Затем депутаты областной думы 20 августа внесли соответствующие изменения в закон «об исчислении времени».

Как сообщал NEWS.ru, 22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о переходе Волгоградской области на московское время. 16 декабря Совет Федерации одобрил законопроект о переходе Волгоградской области в один часовой пояс с Москвой. Сенаторы проголосовали единогласно.