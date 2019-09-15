https://static.news.ru/photo/27e83e74-d7ca-11e9-9dc6-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Гамова Фото: ekaterinagamova11/instagram.com

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой. Знаменитая спортсменка родила сына, рассказал её супруг Михаил Мукасей.

Рост малыша — 57 см, вес — 4,2 кг. Это первый ребёнок волейболистки.

Сегодня в 2:52 ночи (15 сентября 2019 года. — News.ru) Екатерина родила мальчика. Всё прошло хорошо <...> Будем готовить будущего игрока для сборной России по волейболу, — цитирует мужчину РИА Новости .

Екатерина Гамова дважды завоёвывала золото мирового чемпионата — в 2006 и 2010 годах. За сборную России играла около 15 лет. На протяжении всей карьеры неоднократно признавалась лучшим игроком различных турниров.

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