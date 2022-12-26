Войсковая ПВО за время спецоперации сбила 3000 беспилотников

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ Александр Леонов в интервью заявил, что российская ПВО в ходе спецоперации на Украине сбила более 160 самолетов и вертолетов, 3000 беспилотников и свыше 1700 ракет и реактивных снарядов. Как он подчеркнул в интервью изданию «Красная звезда», в общей сложности это более 60% от общего количества потерь воздушных целей противника.

По состоянию на 25 декабря 2022 года доля воздушных целей противника, уничтоженных российскими средствами войсковой ПВО, составляет более 60 процентов от общего числа их потерь, - заявил Леонов.

Как подчеркнул начальник войсковой ПВО Вооруженных сил РФ, также удавалось сбивать широко разрекламированные ракеты HIMARS и HARM.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ВС РФ уничтожили около 220 бойцов ВСУ.

Ранее экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что Patriot, которые США передали Украине, не выживут на таком поле боя, как Украина. Он объяснил это тем, что эти ракетные комплексы испытывают сложности с перехватом ракет, приведя в пример боевые действия США в Ираке в 2003 году, когда американская система ПВО сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.