Войска в котле, бои за трупы: ситуация в Курской области утром 22 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

Российские военные выбивают остатки ВСУ из Курской области. Что об этом известно утром 22 апреля, удалось ли освободить монастырь в Горнале и захватить ВСУ в котел, зачем украинские войска воюют за трупы своих сослуживцев?

Ситуация в Курской области утром 22 апреля

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись вперед в районе Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале Курской области, сообщил источник в российских силовых структурах. Противник также выбит из нескольких опорных пунктов на юге Суджанского района.

«Бойцы ВС РФ продвинулись в районе монастыря и села Горналь в ходе упорных боев», — сообщил источник.

Позднее стало известно об освобождении монастыря, сопротивление ВСУ было сломлено.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

«Наши бойцы в ходе боев освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Сопротивление ВСУ сломлено», — сказал источник.

Об освобождении монастыря в Горнале Telegram-канал SHOT писал 16 апреля. По данным канала, российские морпехи отбили обитель в Горнале и ликвидировали около двух сотен бойцов ВСУ.

Вскоре в Сети появились первые кадры из обители. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором видно, как один из морпехов стоит у полуразрушенного храма и машет рукой. Там также напомнили, для чего монастырь был нужен противнику.

Российские военные начали наступательную операцию в районе села Горналь Курской области, сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, войска начали окружать населенный пункт, наступая с двух сторон, чтобы создать котел для украинской группировки. Водолацкий отметил, что географическое положение Горналя — высота — придает стратегическое значение этому району.

Источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ попытались обстрелять российских бойцов, которые вывозили тела украинских солдат из окрестностей населенных пунктов Гуево и Николаево-Дарьино. Погибших планировалось доставить в российские морги.

«Под обстрел попали группы российских военнослужащих, которые пытались вывезти тела украинских военных из окрестностей Гуево и Николаево-Дарьино в морги», — сказал собеседник.

Отмечается, что ВСУ делают все, чтобы останки солдат не были вывезены с поля боя. Киев не интересует, что родственники просто хотят достойно похоронить своих близких.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что украинские войска воспользовались перемирием для переброски новых сил. По его словам, обученные западными специалистами группы с ударными дронами успели перебраться в Запорожье.

«Противник воспользовался перемирием для переброски новых сил на Ореховское и Степногорское направления Запорожской линии фронта», — сказал Рогов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Почему умер Ленин, когда его вынесут из Мавзолея: пять вопросов о вожде

Призыв к мобилизации и новые дроны ВСУ: новости СВО на утро 22 апреля

Военные пенсии поднимут в октябре 2025 года: на сколько они вырастут