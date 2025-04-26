Войска КНДР под Курском: что известно, участие в боях, оценка Генштаба

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Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области от оккупантов ВСУ. Что об этом известно, какую роль играли в операции войска КНДР, как Герасимов оценил их участие?

Что известно об освобождении Курской области, потери ВСУ

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена, Герасимов зачитал соответствующий доклад Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вернуть приграничные районы под российский контроль удалось почти через девять месяцев с начала вторжения, которое произошло в августе 2024 года.

«Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области», — сказал Песков.

В субботу, 26 апреля, последний населенный пункт Курской области — Горналь — был освобожден от ВСУ, заявил Герасимов.

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«Сегодня освобожден от украинских подразделений последний населенный пункт на территории Курской области — село Горналь», — сообщил он.

По словам Герасимова, Украина провалила планы «по созданию стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе». Он уточнил, что самая активная фаза операции началась 6 марта. Начальник Генштаба добавил, что сейчас российские военные ищут солдат ВСУ, которые еще могут прятаться в курских домах.

Фото: kremlin.ru Президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова (встреча в режиме видеоконференции)

ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч солдат убитыми и ранеными, рассказал Герасимов.

«Общие потери формирований ВСУ составили более 76 тысяч человек. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше. Уничтожено свыше 7,7 тысячи единиц военной техники», — подчеркнул глава ГШ.

Он сообщил, что сейчас взяты под контроль четыре населенных пункта Сумской области.

«Общая площадь контролируемой территории составляет более 90 квадратных километров», — сказал начальник Генштаба.

Бои в Курской области начались утром 6 августа 2024 года. Украинские подразделения пересекли госграницу и за несколько дней заняли город Суджу и ее окрестности. 12 августа на тот момент врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ захватили в общей сложности 28 населенных пунктов. Минобороны в январе сообщило, что на момент остановки наступления ВСУ контролировали 1268 кв. км территории Курской области. Бои шли в Суджанском, Кореневском районах. Были также попытки неудачного прорыва в Глушковский район.

Что известно об участии войск КНДР в боях под Курском

Герасимов отметил, что военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики оказали большую помощь в разгроме ВСУ в регионе. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, это было сделано в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

«Хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих КНДР, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины», — сказал он.

Заявление военного прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Никогда мы не забудем наших друзей», — написала она в Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ не подтверждало участие северокорейских военнослужащих в освобождении региона. Тем не менее некоторые военкоры писали о войсках КНДР в курском приграничье.

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