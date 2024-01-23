«Война не будет другой»: Сладков о новой эре конфликтов Сладков: каждый последующий конфликт будет опаснее для его участников

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Война не меняет своей сути — каждый последующий конфликт будет приносить все большую опасность его участникам, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что сейчас началась «эра новых войн», в которой гибнет больше комбатантов, чем гражданских.

Война не будет другой. Каждый последующий конфликт будет приносить большую и большую опасность его участникам. Подчеркиваю, во всех войнах XX и начала XXI века гибли в основном гражданские люди, так как военные были защищены и замаскированы. Теперь главную статистику смерти дают комбатанты. Эра новых войн и порядков, — написал он.

Сладков также вспомнил, что в военном училище он и другие курсанты не заглядывали вперед, учили прошлые конфликты. По его словам, до них даже «начинающийся Афганистан и то доходил с трудом».

Ранее Сладков отмечал, что «война за Украину зеленых братьев прошлого» не смогла воодушевить современных ее жителей на войну с Россией. По его словам, Киев отверг свою историю, а в ответ «история пришла Украину съесть». По словам Сладкова, Бандера и Шухевич не смогли заменить Жукова, Василевского, Рокоссовского и Ватутина.

Военкор добавил, что Украине выгоднее «уйти в Россию», чем остаться на территории, «ограбленной Западом». По мнению Сладкова, РФ могла бы помочь стране восстановиться, а заокеанские союзники продолжат обворовывать Украину.