Воевавшего против России белорусского гребца объявили в розыск МВД России объявило в розыск белорусского гребца Павла Шурмея

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Павел Шурмей

Бывшего белорусского гребца Павла Шурмея, против которого возбуждено уголовное дело за участие в качестве наемника в военных действиях, объявили в розыск, пишет ТАСС со ссылкой на базу МВД России. В ведомстве отметили, что он разыскивается по статье УК РФ, но не уточнили, по какой именно.

Шурмей Павел Антонович, 01.09.1976 года рождения, — приводит агентство данные МВД.

Во вторник, 4 июня, Басманный суд Москвы получил ходатайство о заочном аресте участника двух Олимпиад в составе белорусской сборной по гребле Павла Шурмея, пишет РИА Новости. По данным журналистов, речь идет также о четырех иностранцах по части 3 статьи 359 УК РФ об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях. Также в суд подали ходатайство о заочном аресте Бадри Чоплиане, который является участником «Грузинского национального легиона».

Ранее МВД России объявило в розыск Андрея Сидельникова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), активиста и одного из экс-руководителей партии «Либеральная Россия», созданной бизнесменом Борисом Березовским в начале 2000-х. В базе розыска ведомства говорится, что он разыскивается в рамках уголовного дела. Статья также не указана.