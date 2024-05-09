«Воевали не за деньги»: 100-летний ветеран рассказал, как боролся за Победу Ветеран ВОВ Геннадий Моргунов: советские солдаты воевали не за деньги

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Геннадий Михайлович Моргунов

Ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Моргунов, которому в этом году исполнится 101 год, рассказал в беседе с NEWS.ru, что с 1941 по 1945 год советские солдаты боролись за общую победу и не делились на русских, украинцев, казахов или узбеков. По его словам, бойцы воевали не за деньги, а чтобы отстоять свою страну. Ветеран пожелал потомкам любить свою Родину так, как это делали люди того времени.

Пожелать что? Любить Родину свою, как мы любили. Мы воевали не за деньги, ни за что, а только чтобы отстоять нашу страну. Все как один. Узбеки, казахи, русские, украинцы — все были единой командой, поэтому мы выиграли войну, — сказал Моргунов.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался с ветераном Евгением Курпатовым во время парада на Красной площади в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В июле этого года военнослужащему исполнится 101 год. Во время парада он находился на трибуне рядом с главой государства. Курпатов сражался в Сталинграде и под Ленинградом. После окончания войны он продолжил службу в Советской армии и еще более 30 лет находился в управлении ракетно-артиллерийского вооружения Военно-морского флота СССР.