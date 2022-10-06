Военврач рассказала, какую одежду стоит носить мобилизованным Военврач Астафьева: важно, чтобы одежда мобилизованного не сковывала движений и хорошо вентилировалась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе спецоперации на Украине мобилизованные должны носить сухую и удобную одежду, подходящую по размерам, заявила в беседе с NEWS.ru военврач Марина Астафьева. Также, по ее словам, крайне важно, чтобы форма не сковывала движений и хорошо вентилировалась.

Тут надо понимать, что одежда в первую очередь должна быть удобной. Обязательно должна подходить по размеру и непременно должна оставаться сухой. Также крайне важно, чтобы форма не сковывала движений и хорошо вентилировалась, — сказала Астафьева.

Она добавила, что важно соблюдать многослойность в экипировке и стараться использовать ее в рамках установленного регламента.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт и журналист Виктор Литовкин дал совет, как выжить на фронте. По его словам, важно быть дисциплинированным и четко выполнять команды руководства, а также проявлять разумную инициативу. Он отметил, что в зоне боевых действий важно «не лезть куда не зовут» и выполнять действия только в пределах тех задач, которые перед бойцом ставит командир.

Мобилизованным также напомнили, что из-за требований безопасности в воинских частях им нельзя брать с собой видеокамеры и смартфоны. Кнопочные телефоны иметь при себе можно, однако ими тоже нельзя будет пользоваться свободно — они будут храниться в определенном месте и выдаваться для звонков в установленное время. Также в воинские части запрещено провозить алкоголь, но разрешено брать с собой предназначенные для длительного хранения продукты питания.