Военный журналист Сергей Постнов погиб на Украине

Фото: veteran.caovd.ru

Сергей Постнов

Военный журналист Сергей Постнов погиб в ночь на 14 июня в ходе спецоперации на Украине. Вместе с российскими военными он освобождал город Гостомель, участвовал в освобождении городом и населённых пунктов Харьковской области и ЛНР, сообщает Совет ветеранов центрального аппарата Отдела внутренних дел (ОВД).

Начальник группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии Сергей Постнов более четырёх месяцев выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.

Не стало замечательного офицера, друга и отца, доброго и отзывчивого человека с большой буквы, которого многие любили и уважали. Его отличали высокий профессионализм, организованность и исполнительность, а также творческий подход в решении задач. Светлая память о нём сохранится в сердцах всех, кто его знал и служил вместе с ним, — говорится в опубликованном на сайте Совета ветеранов сообщении.

Полковник Сергей Постнов является выпускником Екатеринбургского суворовского училища 1997 года. В 2002 году он окончил факультет культуры и журналистики Военного университета Минобороны России. После этого был распределён во внутренние войска МВД, работал корреспондентом, а позже стал редактором окружной газеты «Зоркий часовой».

Журналист выполнял задачи по информационному сопровождению войск в горячих точках, был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.

Ранее сообщалось, что сотрудник издания «Известия» Родион Северьянов получил ранение в ногу под Мариуполем. Северьянова ранил украинский снайпер.