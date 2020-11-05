Военный суд счёл законным возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии

Московский гарнизонный военный суд признал законным возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко. Во время рассмотрения материалов, фигурант настаивал на том, чтобы инстанция сочла постановление незаконным и необоснованным.
По его словам, заявление потерпевшего, после которого силовики начали расследование, является сфальсифицированным,
Жалобу оставить без удовлетворения, — говорится в решении суда.
Постановление в законную силу не вступило. Его могут обжаловать во 2-м Западном окружном военном суде. В конце октября Милейко отпустили под обязательство о явке. Мужчину задержали накануне силовики. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, комментируя эту информацию, отметил, что фигуранта уволили летом 2019 года после служебной проверки.
По информации «Коммерсанта», дело о мошенничестве в особо крупных размерах
В Следственном комитете считают, что собственность была переоформлена на пожилую родственницу майора Кирилла Прокудина через подложные документы, а затем перепродана в частные руки за 980 тысяч рублей (по предварительной оценке, её рыночная стоимость составляет около 21 млн рублей).
Прокудин признал вину и заключил соглашение, в рамках которого раскрыл роль Милейко в махинациях. Кроме того, бывшего силовика проверяют на причастность к махинациям при поставке формы, которую он курировал.
Мужчину задержали после обыска в его квартире. В настоящий момент принимается решение о мере пресечения. По словам источников журналистов, следователи могут просить о домашнем аресте, приняв во внимание его былые заслуги.
Ранее NEWS.ru писал, что мэра города Янтарного Калининградской области Алексея Заливатского подозревают в крупном мошенничестве. В деле фигурирует сумма в несколько миллионов рублей.