Военный суд счёл законным возбуждение дела против экс-замглавы Росгвардии

https://static.news.ru/photo/caa812ee-1f70-11eb-8de2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Милейко Фото: rosgvard.ru

Московский гарнизонный военный суд признал законным возбуждение уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко. Во время рассмотрения материалов, фигурант настаивал на том, чтобы инстанция сочла постановление незаконным и необоснованным.

По его словам, заявление потерпевшего, после которого силовики начали расследование, является сфальсифицированным, пишет ТАСС.

Жалобу оставить без удовлетворения, — говорится в решении суда.

Постановление в законную силу не вступило. Его могут обжаловать во 2-м Западном окружном военном суде. В конце октября Милейко отпустили под обязательство о явке. Мужчину задержали накануне силовики. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, комментируя эту информацию, отметил, что фигуранта уволили летом 2019 года после служебной проверки.

По информации «Коммерсанта», дело о мошенничестве в особо крупных размерах возбудили из-за того, что генерал, по данным следствия, незаконно передал своей жене нежилое помещение в Балашихе, где позже открылась парикмахерская. Дом, где находится помещение, был построен для семей внутренних войск МВД.

В Следственном комитете считают, что собственность была переоформлена на пожилую родственницу майора Кирилла Прокудина через подложные документы, а затем перепродана в частные руки за 980 тысяч рублей (по предварительной оценке, её рыночная стоимость составляет около 21 млн рублей).

Прокудин признал вину и заключил соглашение, в рамках которого раскрыл роль Милейко в махинациях. Кроме того, бывшего силовика проверяют на причастность к махинациям при поставке формы, которую он курировал.

Мужчину задержали после обыска в его квартире. В настоящий момент принимается решение о мере пресечения. По словам источников журналистов, следователи могут просить о домашнем аресте, приняв во внимание его былые заслуги.

Ранее NEWS.ru писал, что мэра города Янтарного Калининградской области Алексея Заливатского подозревают в крупном мошенничестве. В деле фигурирует сумма в несколько миллионов рублей.