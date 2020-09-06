Военный разведчик описал зверства боевиков в первую чеченскую войну

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Военнослужащий разведывательно-штурмового батальона 101-й бригады Дмитрий рассказал о зверствах боевиков во время первой чеченской войны. Разведчик до сих пор опасается за свою жизнь и попросил журналистов не разглашать его фамилию.

Как рассказал он изданию Lenta.ru, тогда из-за неготовности командования и недостаточной подготовки войск в рядах российских военнослужащих были большие потери. В тот период российские военные знали, что попадать в плен нельзя, поскольку живыми они не вырвутся.

По его словам, боевики делали всё, чтобы трупы солдат не были опознаны. Он не раз видел, как на подносах, накрытых тканью, приносили прямо на КПП головы бойцов, вышедших в соседний сад нарвать яблок.

Я видел трупы бойцов, с которых живьем снимали кожу. Я видел трупы, у которых были отрублены конечности, — рассказал он.

Дмитрий отметил, что даже местные жители ненавидели российские войска. Они всячески пытались, как только могли, им навредить. Было несколько случаев, когда убивали солдат, которые выезжали в город не для участия в боевых действиях.

Разведчик также вспомнил о священнике, служившем в единственной церкви Грозного. Боевики убили его в той же церкви после того, как он отказался отречься от своей веры.

Военнослужащий отметил, что ему сложно принять поведение людей, которые устраивали там зверства. С человеческой точки зрения он прекрасно понимал, что имеет дело с простыми людьми.

С точки зрения происходящего там и того, что я видел своими глазами, я понимал, что это нелюди, — сказал он.

Однажды он и сам чуть не стал пленным. Его группа договорилась с боевиками об обмене телами погибших в засаде. Однако, когда они приехали в часть, боевики отказались их отпустить. У военных были спрятаны на теле гранаты, чтобы не сдаваться живыми, а заодно и забрать с собой на тот свет боевика.

Я просто выдернул чеки сразу с двух рук. Гранаты были Ф-1 — 200 метров радиус разлета осколков. Ну и смотрю на них — мол, давайте посмотрим, чем это всё кончится. Слава Богу, не довелось до конца разжать руки, когда решили нас оттуда выпустить, — вспомнил он.

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