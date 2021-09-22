Военный рассказал об откатах в сфере охраны гражданских объектов

На сегодняшний день сфера охраны образовательных учреждений по всей России построена на сплошной профанации и откатах, что служит главными причинами трагических событий, которые произошли в Керчи, Казани и Перми. Об этом «Царьграду» рассказал Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

С одной стороны, мы приняли закон Яровой, с другой стороны, внесли изменения в закон об оружии. Однако мы имеем дело с профанацией во многих вещах. Причём мы вспоминаем об этих ситуациях, только когда действительно сталкиваемся с человеком с отклонениями в психике. И мы думаем, как под этого психа подстроить всё наше общество, — считает бывший генерал-майор ФСБ.

По его словам, предугадать или как-то предотвратить подобные трагедии практически невозможно. Так, если человек длительное время готовится к преступлению, то он никак не будет себя проявлять, чтобы не вызывать подозрений. И решающую роль в вопросе безопасности играют охранники гражданских объектов. Но именно тут кроется главная проблема.

Вся процедура подбора охраны строится на 44 ФЗ: чем ниже цена, тем больше шансов выиграть. Так что основа безопасности страны строится на откатах, — заключил Михайлов.

Ранее сообщалось, что в Пермском государственном национальном исследовательском университете во время вооружённого нападения не сработала тревожная кнопка, охрана нажимала её несколько раз. Не удалось также дозвониться до экстренных служб.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Жертвами нападения стали шесть человек, медицинская помощь понадобилась 43 пострадавшим.

18-летний Тимур Бекмансуров, предположительно, устроивший стрельбу, объяснил, почему выбрал именно этот вуз, и рассказал о других рассматриваемых вариантах. Об этом он сообщил в послании, опубликованном во «ВКонтакте».