Военный потерял ботинок на параде Победы в Москве

Фото: NEWS.ru

Один из участников парада Победы на Красной площади потерял ботинок прямо во время шествия. Кадры опубликовал Telegram-канал «Пул №». На видео видно, что после того, как прошла одна из колонн, на брусчатке остался лежать ботинок, который, вероятно, слетел с ноги кого-то из военнослужащих.

При этом никто из участников шествия не обратил никакого внимания на обувь и не нарушил строй.

Ранее стало известно, что ветераном Великой Отечественной войны, которая наблюдала за парадом Победы с трибун рядом с президентом Владимиром Путиным, оказалась снайперша Александра Алешина. Она принимала участие в обороне Москвы и подготовила для фронта несколько тысяч снайперов. Когда началась война, ей было 17 лет. В феврале этого года Алешиной исполнилось 100 лет.

С другой стороны от президента сидел 100-летний ветеран Евгений Куропатков — прославленный фронтовик, который принимал участие в боях под Сталинградом.

Парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. Как ранее сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в праздничном шествии приняли участие более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники.