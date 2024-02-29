Военный посмеялся над cвоими вытаращенными глазами в эфире послания Путина Герой СВО Токарь посмеялся над выражением своего лица в эфире послания Путина

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Герой СВО Сергей Токарь посмеялся над своим появлением в трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в ходе которого военный был крупным планом показан с вытаращенными глазами, сообщает Telegram-канал SHOT. Прапорщик рассказал, что эти кадры ему продемонстрировала супруга.

Это я уже видел, жена [показала], — сказал военный.

Токарь в ходе боевых действий лишился руки, отмечает канал. Подразделение военного вступило в бой с превосходящими украинскими силами, когда он вел огонь, прикрывая продвижение российских войск. В результате разрыва снаряда Токарь получил тяжелое ранение руки.

После лечения военный вернулся в строй. Он заявил о своем позитивном настрое. По его словам, «жизнь продолжается».

Ранее певица Зара назвала послание Путина очень духоподъемным. По ее словам, в своем обращении к парламенту президент РФ затронул важные вопросы, касающиеся многих россиян. В частности, исполнительница поддержала предложенные главой государства особые условия сдачи ЕГЭ. Артистка также выделила слова президента о том, что сила России заключается в ее многонациональности и большом культурном разнообразии.