Военный пошутил о бомбе и получил штраф в Новосибирске

Ефрейтор ради шутки подложил муляж взрывного устройства и записку на КПП в воинской часть в Новосибирске, за что был оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает «Сиб.фм». Из-за его «бомбы» военные оцепили территорию и ввели режим противодействия терроризму.

Датчик движения сработал. Бомба. Ждите визит из дивизии. Сообщи командиру, — написал военнослужащий на муляже.

Инцидент произошёл 7 октября 2021 года. В отношении военнослужащего завели дело по статье 64 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве»). Он признал вину и должен будет выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Приговор Новосибирского гарнизонного военного суда в законную силу ещё не вступил.

Ранее сотрудников и учащихся 93 школ Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщений о «минировании». Сведения о предполагаемом минировании поступали в образовательные учреждения ещё 10 января. Тогда правоохранители не выявили в зданиях опасных веществ.

Источник в силовых структурах объяснил, что подобные сообщения имеют цель отвлечь силы правоохранительных органов. Сотрудники обеспечивают эвакуацию и отрабатывают поступившие звонки. Он также уточнил, что заявившие о минировании использовали IT-телефонию.