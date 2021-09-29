Военный обозреватель заявил, что в армии России не может быть дедовщины

Срочная служба в России длится год и призыв обновляется раз в шесть месяцев, поэтому дедовщины в армии не может быть. Хотя неуставные отношения существуют — но как и в других местах. Об этом сообщил «Радио 1» военный обозреватель полковник запаса Виктор Литовкин.

Он заявил, что не нужно сразу делать вывод о дедовщине после гибели двух солдат в Свердловской области.

А вот неуставные отношения, безусловно, бывают, причём не только в армии, но и в футбольных командах, на производстве и даже в детском саду, когда большой и более сильный мальчик отбирает у маленького игрушку или бьёт его этой игрушкой по голове, — рассказал Литовкин.

Он добавил, что за нарушениями в войсках сейчас тщательно следят, и сослался на советское время: тогда неуставных отношений было значительно больше.

Ранее бывший солдат из войсковой части 93401 Свердловской области, в которой погибли двое, поделился историями об избиениях. По его словам, один из офицеров издевался над солдатами, в результате сам срочник лишился зубов. Он добавил, что командир части и все офицеры знали о происходящем, но не вмешивались.