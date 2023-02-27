Военный обозреватель указал на сигнал о скором завершении спецоперации Полковник Литовкин: взятие под контроль Одессы известит о скором завершении спецоперации

Военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что взятие под контроль Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областей будет сигнализировать о скором крахе властей Украины. По словам полковника в отставке, которые приводит URA.RU, России, возможно, придется идти до границы с Польшей.

Когда мы возьмем Николаевскую, Одесскую область, как минимум для начала. Потом Харьковскую, Днепропетровскую. Тогда будет сигнал о том, что украинскому режиму недолго существовать осталось, — считает обозреватель.

Необходимость продвижения к польским границам он объяснил тем, что нельзя оставлять территории под контролем противника.

Надо понимать простую вещь: если хотя бы клочок украинской земли останется не освобожденным нами, то оттуда по нам будут стрелять со всеми вытекающими последствиями, — пояснил Литовкин.

По его мнению, такая ситуация вынудит ВС РФ продвигаться к западной границе Украины.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что передовые подразделения группы «Вагнер» ведут бои практически в центре Артемовска.

По его словам, российские силы взяли под контроль почти все дороги в город. При этом сказать о его оперативном окружении пока нельзя, добавил Кимаковский.