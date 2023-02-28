Военный обозреватель не исключил «чудесный» итог атаки ВСУ на Приднестровье Военный обозреватель Суконкин: ВСУ могут найти пустые военные склады в Приднестровье

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Военный обозреватель Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что «чудесным» итогом вероятной атаки ВСУ на непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) станет захват пустых складов для боеприпасов. Он не исключил, что обстановка вокруг возможных тысяч тонн снарядов целенаправленно «раздувалась».

Чудесным итогом атаки ВСУ на Приднестровье могут стать пустые склады для боеприпасов. Если украинцы туда придут, а там ничего нет. Вполне возможно, что ситуацию с тысячами тонн снарядов целенаправленно раздували, держали миротворческие батальоны. Не исключаю такой сценарий, — отметил Суконкин.

Накануне экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что глава государства Майя Санду могла дать согласие на возможное нападение Украины на Приднестровье. Политик добавил, что ни Кишинев, ни Москва не совершат нападения на ПМР. Он обратился к Санду с призывом не допускать военные действия против ПМР.

Ранее МИД России предостерег Украину, США и страны НАТО от военных провокаций в отношении Приднестровья. Ведомство указало, что Минобороны РФ фиксирует значительное скопление военных и техники ВСУ вблизи приднестровской границы, развертывание артиллерии и наращивание полетов беспилотников.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев не планирует вторжение. Украинский президент сказал, что его страна уважает территориальную целостность Молдавии и считает, что «территория Приднестровья является территорией независимой страны Молдавии».