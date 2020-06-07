Военный медик предупредил о превращении эпидемий в биологическое оружие

Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), парализовавшая практически всю деятельность россиян, далеко не самый страшный катаклизм. История знает много случаев, когда вспышки заболеваний приводили к гибели империй и влияли на судьбу человеческой цивилизации, считает начальник 3-го ЦВКГ им. Вишневского Минобороны РФ Александр Есипов.
По его словам, инфекции могут стать биологическим оружием, превосходящим по мощности даже самую сильную регулярную армию. Военный медик вспомнил об эпидемиях в Китае, в Египте и даже ветхозаветные «казни египетские»,
Он также вспомнил вспышку чумы в римских легионах в 165 году, из-за чего, по мнению Есипова, могла рухнуть великая империя. В это время Рим воевал с Парфянским царством. Пандемии этого недуга приводили к самым катастрофическим последствиям для цивилизации.
Для противостояния современным эпидемиям, считает эксперт, страны обязаны создать эффективную и мобильную систему выявления возбудителей заболеваний на ранних этапах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что европейским странам
Добавьте наши новости в избранные источники