Военный лётчик рассказал, как попал под грузинский обстрел на Су-25

https://static.news.ru/photo/762e73dc-c44b-11ea-bacc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный военный лётчик РФ Сергей Кобылаш рассказал, как едва выжил во время военного конфликта с Грузией в августе 2008 года. Его самолёт Су-25 попал под обстрел, пилоту пришлось катапультироваться.

После первого вылета я вернулся, получил следующую задачу. Мой заместитель подходит и говорит: «Товарищ командир, там уже очень жарко. Число такое получается — 08.08.2008, и на самолёте ровно 88 пробоин от различного оружия противника», — приводит телеканал «Звезда» воспоминания Героя России.

Через день после этих событий он оказался под плотным обстрелом. По словам Сергея Кобылаша, в самолёт попала ракета, но ему удалось выйти из пике.

Мой ведомый по радио сказал: «Товарищ командир, по тебе пуск». После этого — сильный удар. Я понял, что попадание ракетой, самолёт просто идёт к земле. Я упёрся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то, видимо, осколок попал, от усилия выскочил, и самолёт плавно пошёл в набор высоты, — добавил он.

За этой атакой последовала новая. Кобылаш начал снижаться, чтобы иметь возможность катапультироваться. В этот момент под ним находился город, поэтому пилоту пришлось уводить самолёт от населённого пункта. На данный момент Сергей Кобылаш командует дальней авиацией.

Затяжной конфликт между Грузией и её регионом Южная Осетия перерос в вооружённый в августе 2008 года. Тбилиси заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны осетин и пошёл в наступление на Цхинвали. На помощь повстанцам региона пришла Россия, аргументировав вмешательство необходимостью защитить своих граждан, проживающих на территории автономии. Война началась 8 августа, в день открытия Олимпийских игр в Пекине. 13 августа российские танки вошли в город Гори, расположенный менее чем в 100 километрах от грузинской столицы. Всего боевые действия продолжались пять дней. В итоге РФ признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. В ответ официальный Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Южной Осетии помиловал нарушившего границу грузинского врача. Последний отказался признавать себя виновным в каких-либо нарушениях, в том числе и в нарушении госграницы.