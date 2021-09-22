Военный лётчик рассказал, какие ошибки мог допустить экипаж Ан-26

Ан-26 — достаточно удобный и надёжный самолёт. Поэтому причиной пропажи с радаров воздушного судна могло стать стремление экипажа выполнить поставленную задачу любой ценой. Об этом телеканалу «360» рассказал заслуженный военный лётчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов.

У этого аппарата есть грузовая рампа, которая позволяет загружать определённый объём груза и транспортировать. Удобный самолёт, достаточно надёжный, — отмечает специалист.

Он считает, что сейчас необходимо узнать, какая компания занимается эксплуатацией самолёта. После этого можно будет делать определённые выводы о его состоянии. При этом для августа и сентября характерна аварийность в авиации.

Иногда погода препятствует выполнению тех или иных планов. Торопливость и желание всё выполнить любой ценой — это и есть главные ошибки, — подытожил Попов.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае пропал с радаров самолёт Ан-26. На его борту находились шесть человек — пилоты воздушного судна и технические специалисты. Известно, что самолёт производил технический полёт по проверке средств аэронавигации в 40 километрах от Хабаровска.