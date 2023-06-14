Военный летчик объяснил интеграцию дронов в единое воздушное пространство Летчик Попов: интеграция БПЛА в единое воздушное пространство важна для безопасности

Фото: МО РФ

Подписанное президентом Владимиром Путиным 13 июня поручение об интеграции БПЛА в единое воздушное пространство позволит контролировать безопасное использование беспилотников в России, заявил в комментарии NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Фактически государство берет под регулирование летательные объекты любого масштаба.

Использование воздушного пространства России находится под управлением и контролем государства. Это не только полеты авиации, но и взрывные работы, строительство высотных сооружений. Все это влияет на безопасность жизнедеятельности и эксплуатации воздушного пространства в интересах охраны и обороны государственных задач, — заявил Попов.

По словам Попова, это поручение — очень важный фактор использования и контроля воздушного пространства, а также управления воздушным движением в целом.

Путин потребовал от правительства меры по интеграции беспилотников до 15 июля. Отчитаться об этом кабинет министров должен к 1 сентября. Еще в 2022 году планы по интеграции БПЛА переносились. Цифровой процесс интеграции полетов БПЛА в единое воздушное пространство должен завершится к 2035 году.